В музее мастерской Малкова расскажут о возвышенной эпохе романтизма

В музее мастерской Петра Малкова 26 июля в состоится лекция искусствоведческого формата - «Романтизм и Франция».

Рассказ пойдет как о самой эпохе, насыщенной энтузиазмом и пафосом завоевания безграничной свободы творца, так и о судьбах и творчестве двух великих французских живописцах-романтиков XIX века - Теодоре Жерико и Эжене Делакруа. Их судьбам присущи благородство и драматизм. Эти художники не получили признания своих современников, но их творчество в корне изменили искусство. По словам кандидата искусствоведения Ольги Малковой: «К числу самых значительных последствий их творчества можно отнести два момента, описанных современниками же: «Мы не видим здесь (в искусстве) ничего однородного» и «Нет на свете (добавим - и в жизни) ни одного уголка, не достойного живописи».