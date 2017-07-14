В музее мастерской Малкова расскажут о возвышенной эпохе романтизма

Рассказ пойдет как о самой эпохе, насыщенной энтузиазмом и пафосом завоевания безграничной свободы творца, так и о судьбах и творчестве двух великих французских живописцах-романтиков XIX века - Теодоре Жерико и Эжене Делакруа. Их судьбам присущи благородство и драматизм. Эти художники не получили признания своих современников, но их творчество в корне изменили искусство. По словам кандидата искусствоведения Ольги Малковой: «К числу самых значительных последствий их творчества можно отнести два момента, описанных современниками же: «Мы не видим здесь (в искусстве) ничего однородного» и «Нет на свете (добавим - и в жизни) ни одного уголка, не достойного живописи».
К слову, «Романтизм и Франция» - это не первый лекционный материал, посвященный эпохе романтизма. Тематический проект так и называется - «Сердце романтизма». В музее мастерской Малкова уже с успехом состоялась беседа, посвященная творчеству испанского гения Франсиско Гойи, а в скором будущем состоится лекция «Романтизм и Германия», которая пройдет 9 августа..