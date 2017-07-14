В Михайловском районе готовятся к запуску газопровода

В хуторе Поддубный Михайловского района специалисты проводят пусконаладочные работы. Накануне здесь завершилось строительство внутрипоселкового газопровода.

Подготовить новый объект к эксплуатации необходимо в течение нескольких недель. Протяженность трубы более 2 километров. К ней необходимо подключить 39 домовладений.

Голубое топливо начнет поступать потребителям уже в августе. Пока что жителям необходимо позаботиться об установке сертифицированного газового оборудования, от которого будет зависеть безопасность проживающих. Еще одно условие - заключение соответствующего договора на техническое обслуживание со специализированной организацией.