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В Михайловском районе готовятся к запуску газопровода
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В Михайловском районе готовятся к запуску газопровода
Сегодня, 15:37ОбществоМарина СабадашФото: lainfo.es
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