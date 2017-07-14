У волгоградских дорог появился аккаунт в соцсетях

Жители региона смогут отслеживать ход ремонта волгоградских дорог в режиме онлайн. Достаточно найти ВКонтакте группу «Безопасные и качественные дороги | Волгоград».

Здесь для пользователей собрана самая актуальная информация о ходе реконструкции, технологиях, сроках сдачи той или иной магистрали.

Посты на стене обновляются постоянно, а значит пользователи всегда будут в курсе последних событий.

Существенный плюс - открытые комментарии. Поделиться впечатлением, мнением, задать вопросы и получить на них ответ компетентного специалиста может каждый. Как сообщается на сайте Комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, активность участников группы только приветствуется.

Для наглядности, администраторы просят прикреплять к постам собственные фото-, видеоматериалы.

В 2017 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» планируется отремонтировать 86 километров магистралей. В их числе крупные артерии и локальные улицы. На реализацию программы направлено почти 2,5 миллиарда рублей: более 1 миллиарда из федерального и регионального бюджетов, из местных - свыше 96 миллионов.