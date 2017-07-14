Практику участия омбудсменов в судах при защите детей признали оправданной

Накануне состоялась деловая встреча Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой с председателем Верховного Суда России Вячеславом Лебедевым. Обсуждался вопрос привлечения региональных омбудсменов к участию в судах общей юрисдикции при защите прав и интересов детей.

Согласно мониторингу аппарата Уполномоченного, в адрес детского омбудсмена за период работы поступило около 300 повесток из судов различных регионов. В судебные органы в интересах несовершеннолетних было направлено 115 письменных заключений, сообщает агентство РАПСИ.

Что касается регионов, то, например, в Краснодарском крае детский омбудсмен и его представители в последние годы приняли участие в 1158 судебных заседаниях по 484 гражданским делам. В Тамбовской области за 5 лет деятельности Уполномоченный участвовал в 150 судебных заседаниях, сообщает пресс-служба Кузнецовой

«Таким образом, практика участия института Уполномоченных в судах общей юрисдикции является оправданной», – говорится на официальном сайте детского омбудсмена страны.

На основании таких показателей в ходе деловой встречи было принято решение о межведомственном взаимодействии с представителями судейского сообщества для обмена информацией и взаимодействия по вопросам практики применения законодательства в части защиты прав несовершеннолетних, в том числе при рассмотрении судебных споров.

Кроме того, на встрече обсуждался вопрос о распространении в РФ специализированных судов, которые в пределах своей компетенции могут рассматривать уголовные, гражданские, административные дела, по которым одной из сторон является несовершеннолетний. К основным задачам таких судов относится защита детей и их реабилитация.