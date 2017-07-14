Отдел полиции в Михайловке возглавил новый руководитель
Сегодня, 19:07ОбществоСтанислав ЛопатинФото: efcate.com
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Во вторник, 25 июля, отдел МВД по городу Михайловке возглавил новый руководитель – подполковник полиции Юрий Хонин.
Личному составу его представил начальник ГУ МВД России по Волгоградской области Александр Кравченко.
По информации пресс-службы областного Главка полиции, Юрий Хонин в органах внутренних дел служит с 1996 года. Он занимал различные должности в подразделениях уголовного розыска, по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и борьбе с экономическими преступлениями районных отделов области.
До своего нового назначения Хонин с 2015 года занимал должность начальника Отдела МВД России по Светлоярскому району.
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