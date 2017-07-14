Областной кардиоцентр проведет в субботу День открытых дверей

В субботу, 29 июля, в Волгоградском областном клиническом кардиологическом центре будет организован День открытых дверей. Сотрудники медучреждения приглашают всех желающих проверить состояние своего сердца и сосудов.

Волгоградцев примут кардиологи, сердечно-сосудистые хирурги, врачи функциональной диагностики.

«Будут выполнены: электрокардиография, анализы крови на общий холестерин, глюкозу крови, по показаниям эхокардиография, исследования сосудов шеи (дуплексное сканирование), нагрузочная проба, анализ крови на МНО», – сообщается на официальном сайте кардиоцентра.

Также в медучреждении предупредили, что посетителям нужно взять с собой паспорт, полис ОМС, СНИЛС, при наличии – результаты выполненных ранее исследований, консультативные листы. Чтобы попасть на прием к врачам, направление не требуется.