На Спартановке для детей действует площадка, пропагандирующая чтение

В поселке Спартановка Тракторозаводского района в парке аттракционов начал работать проект «#ЧитайИграйЗнай» (#ЧИЗ).

Как сообщает городской комитет молодежной политики и туризма, данный проект стал победителем конкурса территориального развития «Территория РУСАЛа».

«#ЧитайИграйЗнай» размещен на территории парка и представляет собой коммуникационное пространство, предназначенное для чтения книг и обучения настольным интеллектуальным играм. Место оборудовано конструкцией из скамеек и встроенной книжной полкой в форме «Кубика-Рубика». Взять книгу или оставить на полке может любой житель города.

С июля по октябрь этого года здесь волонтерами и специалистами МУ «Молодежно-подростковый центр Тракторозаводского района Волгограда» будут организованы и проведены мероприятия по популяризации чтения и интеллектуального досуга.