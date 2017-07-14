Минстрой считает, что в градостроительный процесс надо подключать граждан

Минстрой России провел семинар по актуальным вопросам планировки территории.

В нем приняли участие более 100 представителей из регионов. Как сообщает комитет архитектуры и градостроительства Волгоградской области, мероприятие организовано Минстроем совместно с Институтом Генплана Москвы. Прошло чуть больше года с момента принятия 373-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации», и 1 июля этого года его положения вступили в силу в полном объеме. За это время Минстроем России разработано 17 подзаконных актов.

На семинаре отметили, что новый градостроительный инструмент направлен на решение вопросов комплексного и устойчивого развития неэффективно используемых территорий, где земельные участки и объекты недвижимости используются с нарушением законодательства.

Участники также обсуждали вопросы состава и содержания, порядка согласования и утверждения документации по планировке территории. Кроме того, рассматривали вопросы правового статуса генплана и правил землепользования и застройки, параметры зон, инструменты планирования и развития и многое другое.