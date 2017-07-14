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Минстрой считает, что в градостроительный процесс надо подключать граждан
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Минстрой считает, что в градостроительный процесс надо подключать граждан
Сегодня, 07:45ОбществоНаталья ЖурбинаФото: advocat-cons_info.ru
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