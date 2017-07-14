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Более 200 тысяч заявок поступило за 5 лет в Михайловскую ЕДДС
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Более 200 тысяч заявок поступило за 5 лет в Михайловскую ЕДДС
Сегодня, 13:45ОбществоНаталья ЖурбинаФото: misanec.ru
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