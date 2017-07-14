Более 200 тысяч заявок поступило за 5 лет в Михайловскую ЕДДС

Михайловское муниципальное казенное учреждение «Единая дежурная диспетчерская Служба» (МКУ «ЕДДС») отмечает свой 5-летний юбилей.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации города Михайловки, служба обеспечивает оперативную помощь населению при ЧС. Пожары, наводнения, аварии на дороге, техногенные катастрофы — Михайловская «ЕДДС» должна своевременно отреагировать на данные сигналы тревоги.

За время работы сотрудниками МКУ «ЕДДС» было отработано более 200 тысяч заявок, организовано взаимодействие сил и средств при возникновении 1 200 возгораний и пожаров, отработано 1 500 штормовых предупреждений, экстренных предупреждений и консультаций.

Для большего оперативного реагирования МКУ «ЕДДС» подключено к единой навигационной системе Волгоградской области.