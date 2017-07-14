Более 200 тысяч заявок поступило за 5 лет в Михайловскую ЕДДС

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации города Михайловки, служба обеспечивает оперативную помощь населению при ЧС. Пожары, наводнения, аварии на дороге, техногенные катастрофы — Михайловская «ЕДДС» должна своевременно отреагировать на данные сигналы тревоги.
За время работы сотрудниками МКУ «ЕДДС» было отработано более 200 тысяч заявок, организовано взаимодействие сил и средств при возникновении 1 200 возгораний и пожаров, отработано 1 500 штормовых предупреждений, экстренных предупреждений и консультаций.
Для большего оперативного реагирования МКУ «ЕДДС» подключено к единой навигационной системе Волгоградской области.
Сотрудники Михайловской «ЕДДС» не раз демонстрировали свой профессионализм на ежегодном смотре-конкурсе на звание «Лучшая Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования Волгоградской области». В конкурсных мероприятиях михайловцы дважды занимали призовые места: второе место в 2013 году, третье - в 2015-м.