25 июля российские следователи отмечают свой профессиональный праздник

Сегодня, 25 июля, сотрудники следственных органов Российской Федерации отмечают свой профессиональный праздник, который был учрежден правительством в 2013 году.

Четыре года назад он стал единым профессиональным праздником для всех следственных органов правоохранительной системы. Дата выбрана неслучайно. Именно в этот день в 1713 году Петр I издал именной указ «О создании следственной канцелярии гвардии майора Михаила Ивановича Волконского». Спустя 300 лет эта модель следственного органа воплощена в современном Следственном комитете Российской Федерации, пояснила ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая.

В Следственном управлении по Волгоградской области трудится всего 135 следователей. Ежегодно ведомством рассматривается свыше 10 000 сообщений о преступлениях, расследуется более 2,5 уголовных дел, при этом следственный брак сведен к минимуму.

За время работы следователями волгоградского управления Следственного комитета осуждено более двух тысяч коррупционеров и казнокрадов, возвращено в бюджет свыше 350 миллионов рублей. Раскрыто более 200 преступлений, потерпевшими по которыми признаны дети. Выявлены причастные к совершению свыше 800 преступлений прошлых лет, среди которых – убийства, непреднамеренное причинение смерти, изнасилования.