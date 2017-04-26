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За каратистский удар полицейского на митинге студент получил условный срок
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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За каратистский удар полицейского на митинге студент получил условный срок
Сегодня, 11:27ОбществоФото: ixtc.org
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