За каратистский удар полицейского на митинге студент получил условный срок
Сегодня, 11:27ОбществоФото: ixtc.org
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Накануне Центральный районный суд Волгограда вынес приговор участнику несанкционированного митинга 26-го марта, в ходе которого сторонники Алексея Навального прошли с лозунгами и требованиями по центру Волгограда.
Студента пятого курса истфака ВГСПУ Максима Бельдинова судья приговорил к полутора годам условно за применение насилия в отношении представителя власти.
Напомним, что инцидент с нападением на сотрудника полиции попал на видео. Произошло это в тот момент, когда правоохранители начали задерживать участников антикоррупционного митинга. Максим Бельдинов в прыжке ударил полицейского ногой.
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Видео: Youtube.com/НовостиВолгограда.ру
Медицинские эксперты зафиксировали у стража порядка кровоподтек в области удара. Отметим, что подозреваемый сразу же признал свою вину и написал явку с повинной, сославшись на захлестнувшие его эмоции. Уже известно, что сторона защиты обжаловать приговор не собирается.
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