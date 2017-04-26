За каратистский удар полицейского на митинге студент получил условный срок

Накануне Центральный районный суд Волгограда вынес приговор участнику несанкционированного митинга 26-го марта, в ходе которого сторонники Алексея Навального прошли с лозунгами и требованиями по центру Волгограда.

Студента пятого курса истфака ВГСПУ Максима Бельдинова судья приговорил к полутора годам условно за применение насилия в отношении представителя власти.

Напомним, что инцидент с нападением на сотрудника полиции попал на видео. Произошло это в тот момент, когда правоохранители начали задерживать участников антикоррупционного митинга. Максим Бельдинов в прыжке ударил полицейского ногой.

Видео Видео: Youtube.com/НовостиВолгограда.ру