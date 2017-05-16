Выпускники школ региона принимают участие в празднике последнего звонка

По традиции, праздничные линейки, на которых выпускники прощаются с учителями и родными стенами школ, начинаются с самого утра. Нарядные, взволнованные и немного растерянные вчерашние школьники благодарят своих педагогов за годы учебы, во время которых они не только получали новые знания, но и учились дружить, делать правильные жизненный выбор, определять свой дальнейший путь.
Трели школьного колокольчика в руках первоклашек для выпускников означают еще и начало экзаменационной поры. Для 20 тысяч девятиклассников она стартует уже завтра - более тысячи учащихся будут сдавать иностранный язык. Всего в ходе аттестационной кампании девятиклассников будет два предмета по выбору, которые влияют на получение аттестата, сообщили в пресс-службе обладминистарции, - это новшество года. ГИА по основным предметам - русскому языку и математике - пройдут 30 мая и 6 июня соответственно.
Для 11-классников пора ЕГЭ начинается 29 мая - в этот день они будут сдавать предметы по выбору - географию или информатику и ИКТ. Всего в итоговой аттестации примут участие 9,5 тысячи выпускников этого года и около тысячи выпускников прошлых лет. Самыми популярными предметами ЕГЭ остаются профильная математика, обществознание и физика.