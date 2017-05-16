Волжанка поставила на поток изготовление фиктивных документов для мигрантов

Сотрудники областного Управления МВД в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 53-летнюю волжанку, которая занималась изготовлением поддельных документов.

Ранее судимая за совершение преступлений в сфере миграции гражданка работала индивидуальным предпринимателем в сфере оказания посреднических услуг при получении иностранными гражданами патентов для устройства на работу.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, с помощью поддельной печати нотариуса волжанка незаконно заверила 9 иностранцам письменные переводы. Эти документы давали им право обращаться в органы миграции за получением патента на работу.

В ходе обысков изъята компьютерная техника, накопители информации, 14 паспортов иностранных граждан с поддельной регистрацией.

Возбуждено уголовное дело по ст.327 УК РФ (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков).

Подозреваемая созналась в содеянном. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.