Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Волжанка поставила на поток изготовление фиктивных документов для мигрантов
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
1%28239%29 800x600
Волжанка поставила на поток изготовление фиктивных документов для мигрантов
Сегодня, 10:09ОбществоФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
Читайте
также
С чем едят сервелат по ГОСТу?
Фоторепортаж с места взрыва газа в Волгограде. День второй
На пути преображения: как будет выглядеть благоустроенный Мемориальный парк