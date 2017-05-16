Во Фроловском районе возрождают движение юных тимуровцев

Конкурс проводился впервые Фроловским центром социального обслуживания населения в рамках реализации региональной пилотной программы «Территория заботы».
Согласно этой программе, ученики 5-11 классов сельских школ оказывали помощь одиноким пожилым людям и ветеранам Великой Отечественной войны в благоустройстве дворов и придомовых территорий.
По информации областного комитета соцзащиты населения, в конкурсе приняли участие 60 ребят из школ 6-ти сельских поселений Фроловского района. Юные тимуровцы оказали помощь по хозяйству 8 пожилым людям старше 80 лет: вскопали огород, наносили воды, убрали участок от мусора и травы.
Победителями конкурса признаны волонтеры 9 класса Краснолипковской средней школы, учащиеся 10 класса Большелычакской средней школы и шестиклассники Ветютневской средней школы.
Специалисты Фроловского центра социального обслуживания населения планируют проводить конкурс ежегодно.