Во Фроловском районе возрождают движение юных тимуровцев

Во Фроловском районе подведены итоги социального конкурса «Молодые — пожилым».

Согласно этой программе, ученики 5-11 классов сельских школ оказывали помощь одиноким пожилым людям и ветеранам Великой Отечественной войны в благоустройстве дворов и придомовых территорий.

По информации областного комитета соцзащиты населения, в конкурсе приняли участие 60 ребят из школ 6-ти сельских поселений Фроловского района. Юные тимуровцы оказали помощь по хозяйству 8 пожилым людям старше 80 лет: вскопали огород, наносили воды, убрали участок от мусора и травы.