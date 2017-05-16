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ВКонтакте создаст сообщество, которое объединит выпускников 2017 года
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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ВКонтакте создаст сообщество, которое объединит выпускников 2017 года
Сегодня, 15:58ОбществоФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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