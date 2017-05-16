ВКонтакте создаст сообщество, которое объединит выпускников 2017 года

Социальная сеть ВКонтакте решила объединить выпускников средних школ этого года в рамках проекта «Выпускной 2017». Для этого будет создано одноименное сообщество.

На странице vk.com/v17 старшеклассники смогут следить за эксклюзивными материалами, рассчитанными только на выпускников.

Как сообщил пресс-секретарь ВКонтакте Евгений Красников, в новом сообществе молодые люди смогут не только обсудить подготовку к экзаменам и праздничным мероприятиям в ближайший месяц, но и продолжить общаться в будущем.

Он отметил, что все выпускники 2017 года, которые указали информацию в профиле, получат предложение вступить в чат с одноклассниками и учащимися параллельных классов — беседа будет создана автоматически.

«Вот уже 10 лет ВКонтакте является главной площадкой для общения российских старшеклассников и студентов. Окончание школы — важный этап, поэтому мы решили помочь выпускникам облегчить конец учебного года, сохранить воспоминания и всегда оставаться на связи с друзьями из класса», – пояснил инициативу соцсети Евгений Красников.

Для участников сообщества администрация ВКонтакте приготовила подарки – после регистрации выпускники получат несколько стикеров. Их полный набор станет доступен за выполнение определенных заданий. К примеру, часть стикеров будет выдана после публикации фотографии с лентой выпускника, если ее распознает нейронная сеть.