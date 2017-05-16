В воскресенье волгоградцы пробегут «Зеленый марафон»

28 мая в Волгограде на территории городского сада пройдет «Зеленый марафон». Этот спортивный праздник для всей семьи стал уже доброй традицией, и проводится при поддержке Сбербанка.

Сам проект нацелен на развитие массового спорта и продвижение здорового образа жизни. В Волгограде «Зеленый марафон» пройдет уже в шестой раз.

В этом году на «Зеленом марафоне» для спортсменов и любителей будет организована традиционная дистанция на 4,2 километра.

Волгоградцев ждут мастер-классы, выступление музыкальных и танцевальных коллективов, турниры роллеров и акробатов, велошоу и зажигательная зарядка от X-Fit, множество призов для самых активных участников праздника.