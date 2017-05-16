В регионе продолжаются проверки газового оборудования

Очередной рейд по контролю за подключением к газовым сетям специалисты региональной инспекции Госжилнадзора, местные власти, сотрудники газовых служб и МЧС провели в Дубовском районе.

Подобные рейды проводятся в регионе на регулярной основе. А после трагедии в Советском районе Волгограда губернатором Андреем Бочаровым была поставлена задача усилить контроль за подключением к газовым коммуникациям.

По сообщению пресс-службы инспекции Госжилнадзора, в ходе проверки внимание инспекторов привлек торговый павильон на улице Московской в Дубовке. Хозяин магазина не предоставил разрешительные документы на подключение объекта к энергосетям, адрес был взят на контроль.

Во время профилактического рейда специалисты газовых служб проверили газовое оборудование и в квартирах жилых домов по улице Московская. И в одной из квартир дома № 5 была выявлена утечка. Газовики приянли меры к ее устранению. В доме №29 по той же улице из-за неисправной газовой колонки возникла угрожающая ситуация, газовики были вынуждены оборудование отключить.