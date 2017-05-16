В регионе еще три управляющие компании получили лицензии

Лицензии получат две управкомпании Волгограда - ООО «УК Управление жилым фондом» «УК «Комфортный дом» - и ООО «Рай» из Котово.
Всего в регионе лицензии выданы 261 организации, однако управление многоквартирными домами осуществляют не все, а только 169 УК. А две организации были лишены права управления домами и, как следствие лицензий - это ООО «ПаласСтройДом» и ООО «МДМ-КомСервис». Они неоднократно нарушали не соблюдали свои обязанности по содержанию жилого фонда, но и не исполняли предписания органа жилищного надзора.
Лицензии УК лишается, если в 15% домов, которые находятся у нее в управлении, выявлены нарушения лицензионных требований. Также из управления могут исключить отдельные дома. Сейчас, по данным инспекции Госжилнадзора, из реестра 9 управляющих компаний исключены сведения о 40 многоквартирных домах. В очереди на исключение порядка 60 домов.