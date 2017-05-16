В регионе еще три управляющие компании получили лицензии

Комиссия Волгоградской области по лицензированию наделила правом управления многоквартирными жилыми домами еще 3 управляющие организации.

Всего в регионе лицензии выданы 261 организации, однако управление многоквартирными домами осуществляют не все, а только 169 УК. А две организации были лишены права управления домами и, как следствие лицензий - это ООО «ПаласСтройДом» и ООО «МДМ-КомСервис». Они неоднократно нарушали не соблюдали свои обязанности по содержанию жилого фонда, но и не исполняли предписания органа жилищного надзора.