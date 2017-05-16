В Новоаннинском районе открывается электронный читальный зал

Сегодня в Новоаннинской межпоселенческой библиотеке состоится официальное открытие электронного читального зала Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.

Мероприятие пройдет в рамках Дня открытых дверей, посвящённого Общероссийскому дню библиотек, который ежегодно отмечается 27 мая.

Напомним, что в 2016 году электронные читальные залы открылись в Волжском, Калаче-на-Дону, Фролово, Средней Ахтубе, Михайловке, Киквидзенском районе.

По информации регионального комитета культуры, открытие нового электронного читального зала в Новоаннинском стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве между Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина и Волгоградской областью, подписанному в 2010 году. Согласно соглашению, жители региона получили доступ ко всему фонду Президентской библиотеки, насчитывающему более 500 тысяч единиц хранения. Среди них – электронные копии печатных и архивных материалов, аудио- и видеозаписи, авторефераты диссертаций и многое другое.