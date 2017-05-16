Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
В Новоаннинском районе открывается электронный читальный зал
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b8
В Новоаннинском районе открывается электронный читальный зал
Сегодня, 11:28ОбществоФото: stemstudy.com
Читайте
также
С чем едят сервелат по ГОСТу?
Фоторепортаж с места взрыва газа в Волгограде. День второй
На пути преображения: как будет выглядеть благоустроенный Мемориальный парк