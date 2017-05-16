УК Волгограда за грязные контейнерные площадки выписали полмиллионный штраф

В ходе проверок выяснилось, что 90% из них соответствуют утвержденным требованиям.
Однако 147 объектов по уровню благоустройства, чистоты и порядка далеки от нормы. Немало подобных неухоженных площадок в Дзержинском районе — таких там почти четыре десятка. Как сообщили в областном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, за недобросовестное выполнение своих обязанностей шести управляющим компаниям назначены штрафы на общую сумму более 520 тысяч рублей. При этом половина — 270 тысяч рублей — приходится на ООО «Жилищно-эксплуатационная компания».
Кроме того, рейды, прошедшие в Волгограде, выявили на территории областного центра 21 несанкционированную свалку, почти половину из них - в Ворошиловском районе. По итогам проверок материалы были переданы в районные администрации.