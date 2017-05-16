УК Волгограда за грязные контейнерные площадки выписали полмиллионный штраф

Сотрудники облкомприроды с марта по май проинспектировали 1377 мест для сбора коммунальных отходов в восьми районах Волгограда.

В ходе проверок выяснилось, что 90% из них соответствуют утвержденным требованиям.

Однако 147 объектов по уровню благоустройства, чистоты и порядка далеки от нормы. Немало подобных неухоженных площадок в Дзержинском районе — таких там почти четыре десятка. Как сообщили в областном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, за недобросовестное выполнение своих обязанностей шести управляющим компаниям назначены штрафы на общую сумму более 520 тысяч рублей. При этом половина — 270 тысяч рублей — приходится на ООО «Жилищно-эксплуатационная компания».