Суд не смягчил меру пресечения подозреваемому во взрыве газа в Волгограде

Ровно неделю назад, 18 мая, Советский районный суд вынес решение о двухмесячном аресте для трех подозреваемых по делу о взрыве газа в доме по адресу пр. Университетский, 60.

Это заказчики земельных работ - отец и сын Бабаяны и наемный рабочий Лексункин. У каждого из подозреваемых есть право в течение 10 дней обжаловать арест в апелляционной инстанции областного суда. Первым этой возможностью воспользовался владелец торгового павильона Юраслав Бабаян, который, напомним, не признает своей вины.

На заседании, которое состоялось сегодня в Волгоградском облсуде, в смягчении меры пресечения Бабаяну-младшему было отказано. В ближайшее время суд рассмотрит подобные заявления от двух других подозреваемых – Бабаяна-старшего и Владимира Лексункина.