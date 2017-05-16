Суд не смягчил меру пресечения подозреваемому во взрыве газа в Волгограде

Это заказчики земельных работ - отец и сын Бабаяны и наемный рабочий Лексункин. У каждого из подозреваемых есть право в течение 10 дней обжаловать арест в апелляционной инстанции областного суда. Первым этой возможностью воспользовался владелец торгового павильона Юраслав Бабаян, который, напомним, не признает своей вины.
На заседании, которое состоялось сегодня в Волгоградском облсуде, в смягчении меры пресечения Бабаяну-младшему было отказано. В ближайшее время суд рассмотрит подобные заявления от двух других подозреваемых – Бабаяна-старшего и Владимира Лексункина.
Напомним, 16 мая около 13.05 в доме №60 по проспекту Университетский взорвался бытовой газ. Погибли четыре человека, в том числе сотрудник «Волгоградгоргаза», устранявший аварию. Еще более 10 человек пострадали. В качестве причины ЧП названа незаконная врезка в сети и повреждение газопровода. 17 мая дом было решено снести полностью. До 1 июля оставшиеся без крова жители должны получить сертификаты на новое жилье.