Социальная фотовыставка откроется в Волгограде в День защиты детей

Мероприятие пройдет в рамках фестиваля психического здоровья, который принимает наш город.

Автор идеи проведения подобной выставки - член союза фотохудожников России, фотограф Виген Аветисян. Свои работы он собирал в детских домах-интернатах Волгоградской области. Их герои - ребята разных возрастов, но с общей проблемой - все они страдают тяжелым заболеванием.

Проект «Буду родительским!» Вигена Аветисяна поддержали комитеты социальной защиты населения и образования и науки Волгоградской области. Проходит он под эгидой уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области.

Организаторы необычной, шоковой и в то же время трогательной выставки надеются привлечь внимание общественности к проблеме детей-инвалидов, находящихся на попечении государства.

Задумывая свой проект, фотохудожник мечтал создать в обществе резонанс и разбудить желание у взрослого человека помочь тем детям, кто в этом больше всех нуждается.