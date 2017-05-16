На московской трассе медики и студенты провели День снижения скорости
Сегодня, 16:32ОбществоФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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На региональной трассе «Москва-Астрахань» бригада скорой медицинской помощи и студенты «Волгоградского медико-экологического техникума» вместе с сотрудниками ДПС и отдела ГИБДД по Светлоярскому району провели День снижения скорости.
Во время акции студенты инсценировали последствия ДТП, держа в руках плакаты с призывами к соблюдению скоростного режима.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, сотрудники ГИБДД и медицинские работники, проводя с водителями профилактические беседы, рекомендовали им двигаться по федеральным трассам со скоростью не более 90 км/ч.
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Сотрудники ГИБДД вручили водителям памятки, объясняющие, как выбрать оптимальный скоростной режим.
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф
В День снижения скорости дорожные полицейские не забыли и про пешеходов. Им вручили световозвращающие элементы и напомнили, что они должны их использовать для своей безопасности в темное время суток.
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