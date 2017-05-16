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На московской трассе медики и студенты провели День снижения скорости
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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На московской трассе медики и студенты провели День снижения скорости
Сегодня, 16:32ОбществоФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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