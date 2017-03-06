«Мы устали от пустых обещаний»: обманутые волжские дольщики вышли на митинг

Сегодня в Волгограде на площади перед театром «Царицынская опера» состоялся митинг дольщиков, вложивших деньги в строительство жилого комплекса «АхтубаСитиПарк», но в результате оставшихся и без жилья и без денег.

«Не строительство жилья, а кормушка для жулья», «Администрация, прокуратура, депутаты, где вы? Нам нужна ваша помощь!», «У зайчика избушка лубяная, а у меня никакая», «214 ФЗ защищает кого угодно, только не дольщиков. Зачем нам закон, который не работает?», «SOS! Нам негде жить! Найдите нам инвестора!» - это лишь некоторые из надписей на плакатах, с которыми на митинг вышли обманутые дольщики «АхтубаСитиПарка». Их, по подсчетам нашего корреспондента, на площади собралось около 60-ти человек.

Журналисты агентства «НовостиВолгограда.ру» уже рассказывали о проблемах людей в связи с ситуацией с жилым комплексом, который несколько лет назад с большой помпой презентовали власти региона на инвестфоруме в Сочи. На территории в 230 га застройщик обещал возвести ни много ни мало миллион квадратных метров жилья. Сдать первый дом планировалось в 4-м квартале 2015 года, через год - второй.

Однако на сегодняшний день в отношении застройщика «АхтубаСитиПарка» и его учредителя - компании «Классик» - введена процедура банкротства. Один из домов, по словам выступавших сегодня на митинге, готов на 68%, второй - лишь на 22%. Люди, вложившие все свои средства (некоторые копили на первый взнос полтора десятка лет!) в долевое строительство, остались не только без денег, но вынуждены еще оплачивать ипотеку, взятую под будущее жилье, а также съем квартиры. Некоторым же, как, например, Олегу Дьякову, о судьбе которого также рассказывало ИА «НовостиВолгограда.ру», не на что даже снимать квартиру.

Присутствовавший на митинге заместитель руководителя областной инспекции Госстройнадзора Алексей Алейников пояснил, что власти в курсе ситуации:

- Мы постоянно общаемся с активом дольщиков, вчера виделись на совещании в Волжской городской Думе. Инспекцией Госстройнадзора проводились проверки, было выявлено нецелевое использование средств участников долевого строительства, информация об этом направлена в правоохранительные органы. В отношении застройщика уже введена процедура банкротства, когда стало ясно, сами они не в состоянии достроить объект и выполнить обязательства перед участниками долевого строительства. В связи с этим администрация области ведет поиски инвестора, способного достроить объект.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Однако пока желающих достроить проблемные дома не находится, и все переговоры результатов не дают. Другие возможные варианты, озвученные дольщикам, по их словам, неприемлимы.

- Нам предлагают создать жилищно-строительный кооператив и вложить порядка 270 млн рублей, чтобы достроить дома. Но это невозможно, таких денег у нас просто нет, нести дополнительные финансовые расходы мы не имеем возможности, - говорит одна из активистов обманутых дольщиков. - Нами были вложены деньги, достаточные для строительства двух домов, но непонятно, куда они исчезли. С этим вопросом мы обращались в прокуратуру, но никакого ответа нам не дали.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Кроме того, по словам волжан, возможен еще один вариант - реализация двух недостроенных жилых домов и земельных участков под ними на торгах. Но и в этом случае, говорят люди, мы как кредиторы третьей очереди можем денег не получить вообще.

К тому же у 109 дольщиков из 221 проданных квартир отсутствуют действующие полисы по страховкам - денег на продление страховых полисов у «АхтубаСитиПарка» нет. А значит, люди не могут получить причитающиеся им по закону суммы за невыполнение застройщиком своих обязательств.

Нынешний митинг - еще одна попытка обманутых дольщиков привлечь внимание властей к своим проблемам. По словам вице-губернатора Валентины Гречины, сказанным ею 27 апреля в ходе одной из инспекций долгостроев, на сегодняшний день в регионе насчитывается 26 домов, застройщики которых не выполняют своих обязательств по передаче квартир гражданам 9 и более месяцев. В отношении семи застройщиков ведутся проверки или следственные действия.