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«Мы устали от пустых обещаний»: обманутые волжские дольщики вышли на митинг
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
Dsc 0026
«Мы устали от пустых обещаний»: обманутые волжские дольщики вышли на митинг
Сегодня, 14:42ОбществоФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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