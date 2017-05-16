МВД разрешило продавать пиво на мероприятиях Кубка конфедераций-2017

МВД РФ в целях безопасности запретило пронос любых стеклянных емкостей в места проведения мероприятий Кубка конфедераций 2017 года. В то же время в министерстве разрешили продажу пива в пластиковой таре.

Вопрос продажи пива МВД РФ согласовало с Международной федерацией футбола (FIFA), сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Вопрос продажи алкоголя также решен. По согласованию с FIFA будет разрешена продажа пива в пластиковой таре», – сказали в министерстве.

В МВД напомнили, что контролировать продажу алкоголя власти регионов, где состоятся мероприятия Кубка конфедераций – 2017.

«В соответствии с указом президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года» решение о запрете продажи алкогольной продукции в дни проведения футбольных матчей возложено на власти субъектов Российской Федерации, принимающих Кубок конфедераций – 2017», - пояснили в МВД.