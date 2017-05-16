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МВД разрешило продавать пиво на мероприятиях Кубка конфедераций-2017
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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МВД разрешило продавать пиво на мероприятиях Кубка конфедераций-2017
Сегодня, 10:08ОбществоФото: briansk.ru
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