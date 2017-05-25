ГДЮЦ Волгограда: на полпути к восстановлению

Полтора года назад, спустя 10 лет после простоя здания, на площадку Волгоградского ГДЮЦ зашёл подрядчик. Предварительное обследование конструкций показало: все они находятся в аварийном состоянии и требуют восстановления. Сегодня этот этап пройден. Качество работ проинспектировал глава региона Андрей Бочаров.

"Экватор пройден. Пройден в срок и с хорошими результатами" - такой вердикт вынесла комиссия во главе с губернатором, подводя промежуточные итоги работ. А сделано немало: смонтирована и запущена в эксплуатацию система отопления, включая индивидуальный пункт теплоснабжения, собран противопожарный водопровод, огражден балкон в помещении спортивного зала, создана облицовка стен, восстановлены утерянные и разрушенные фрагменты витражей.

А ведь детско-юношеский центр долго балансировал на грани. В 2005 году здание признали аварийным. Более 5000 детей и 145 педагогов были вынуждены уйти из "второго дома" и продолжить занятия в другом помещении. "Восстановить нельзя снести" - запятую в этой фразе долго ставили и власть, и эксперты. Окончательное решение принял губернатор Андрей Бочаров, объявив в июне 2014 года о восстановлении уникального строения.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Сегодня рассказывая о ходе работ главе региона,генеральный директор строительной компании Владимир Иващенко особо обращает внимание на изначальное состояние объекта.

- Несущие конструкции нарушены, просадка здания 30 сантиметров. Чтобы вывести показатели на положенный уровень, нам пришлось пробурить 250 скважин и закачать в пустоты почти пять тысяч кубометров специального раствора, остановив таким образом движение грунтов, - поясняет специфику восстановления Владимир Иващенко.

Тема безопасности шла лейтмотивом на протяжении всей проверки. Андрей Бочаров поручил экспертам продолжить наблюдение за устойчивостью здания, регулярно предоставляя отчётность.

Осмотр продолжился и за пределами здания. На прилегающей к ГДЮЦу территории расположилось несколько нестационарных объектов. Глава региона подчёркивает: "Наводить порядок будем и в ближайшее время".

- Павильоны построены на коммунальных сетях и с явными нарушениями. Чем это грозит - перед глазами недавняя трагедия на Университетском проспекте, 60. В результате несанкционированного подключения киоска к газопроводу взорвался дом. Погибли люди. В центре творчества одновременно занятия посещают несколько тысяч детей. Будем принимать жёсткие меры.Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области