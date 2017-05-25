ГДЮЦ Волгограда: на полпути к восстановлению
"Экватор пройден. Пройден в срок и с хорошими результатами" - такой вердикт вынесла комиссия во главе с губернатором, подводя промежуточные итоги работ. А сделано немало: смонтирована и запущена в эксплуатацию система отопления, включая индивидуальный пункт теплоснабжения, собран противопожарный водопровод, огражден балкон в помещении спортивного зала, создана облицовка стен, восстановлены утерянные и разрушенные фрагменты витражей.
А ведь детско-юношеский центр долго балансировал на грани. В 2005 году здание признали аварийным. Более 5000 детей и 145 педагогов были вынуждены уйти из "второго дома" и продолжить занятия в другом помещении. "Восстановить нельзя снести" - запятую в этой фразе долго ставили и власть, и эксперты. Окончательное решение принял губернатор Андрей Бочаров, объявив в июне 2014 года о восстановлении уникального строения.
Сегодня рассказывая о ходе работ главе региона,генеральный директор строительной компании Владимир Иващенко особо обращает внимание на изначальное состояние объекта.
- Несущие конструкции нарушены, просадка здания 30 сантиметров. Чтобы вывести показатели на положенный уровень, нам пришлось пробурить 250 скважин и закачать в пустоты почти пять тысяч кубометров специального раствора, остановив таким образом движение грунтов, - поясняет специфику восстановления Владимир Иващенко.
Тема безопасности шла лейтмотивом на протяжении всей проверки. Андрей Бочаров поручил экспертам продолжить наблюдение за устойчивостью здания, регулярно предоставляя отчётность.
Осмотр продолжился и за пределами здания. На прилегающей к ГДЮЦу территории расположилось несколько нестационарных объектов. Глава региона подчёркивает: "Наводить порядок будем и в ближайшее время".
- Павильоны построены на коммунальных сетях и с явными нарушениями. Чем это грозит - перед глазами недавняя трагедия на Университетском проспекте, 60. В результате несанкционированного подключения киоска к газопроводу взорвался дом. Погибли люди. В центре творчества одновременно занятия посещают несколько тысяч детей. Будем принимать жёсткие меры.Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области
Пока что на объекте кипит работа. 160 специалистов ведут внутреннюю отделку помещений, прокладывают инженерные сети. К январю 2018 года городской детско-юношеский центр Волгограда должен быть полностью восстановлен.