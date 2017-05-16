Депутаты облдумы предлагают увеличить финансирование детского отдыха

Региональные парламентарии намерены увеличить ассигнования на проведение летней оздоровительной кампании-2017 на 77,5 млн рублей. Это позволит отдохнуть в загородных лагерях еще 6,5 тысячам школьников.

Такое предложение прозвучало в ходе заседания профильного думского комитета, сообщает пресс-служба облдумы.

Напомним, в этом году на организацию отдыха и оздоровления детей в казне региона предусмотрено 470 млн рублей. Это меньше, чем в 2016-м - в облбюджете было заложено 550 млн рублей, а отдохнуть в лагерях смогли 110 тысяч ребят. Этим летом оздоровительная кампания, по плану, охватит только 89 тысяч школьников.

Увеличить количество отдыхающих на 6,5 тысяч человек поможет увеличение ассигнований на летний отдых на 77,5 млн рублей, считают депутаты регионального парламента. С этим согласились представители профильных ведомств обладминистрации. Как только будут подготовлены необходимые документы и найдены источники финансирования, вопрос будет вынесен на рассмотрение Думы.