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Депутаты облдумы предлагают увеличить финансирование детского отдыха
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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Депутаты облдумы предлагают увеличить финансирование детского отдыха
Сегодня, 10:07ОбществоФото: novosti33.ru
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