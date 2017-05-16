Депутаты гордумы призвали коллег оказать помощь пострадавшим от взрыва
Сегодня, 13:08ОбществоФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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Решение о перечислении своего однодневного заработка в фонд помощи волгоградцам, пострадавшим от взрыва бытового газа на проспекте Университетский, приняли депутаты-единороссы.
На заседании гордумы, состоявшему накануне, депутаты почтили минутой молчания память четырех волгоградцев, погибших в результате взрыва бытового газа в жилом доме № 60 по Университетскому проспекту. Заместитель главы города предложил коллегам перечислить свой однодневный заработок по основному месту работы на расчетный счет фонда помощи пострадавшим в этой трагедии.
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Фото: Виталий Кошелев, novostivolgograda.ru
Как сообщает пресс-служба городской Думы, на заседании также была отмечена активная работа ребят волонтерского центра ВолГУ «Прорыв», которые по сегодняшний день помогают пострадавшим жителям дома в решении бытовых вопросов.
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