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Депутаты гордумы призвали коллег оказать помощь пострадавшим от взрыва
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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Депутаты гордумы призвали коллег оказать помощь пострадавшим от взрыва
Сегодня, 13:08ОбществоФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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