Депутаты гордумы призвали коллег оказать помощь пострадавшим от взрыва

Решение о перечислении своего однодневного заработка в фонд помощи волгоградцам, пострадавшим от взрыва бытового газа на проспекте Университетский, приняли депутаты-единороссы.

На заседании гордумы, состоявшему накануне, депутаты почтили минутой молчания память четырех волгоградцев, погибших в результате взрыва бытового газа в жилом доме № 60 по Университетскому проспекту. Заместитель главы города предложил коллегам перечислить свой однодневный заработок по основному месту работы на расчетный счет фонда помощи пострадавшим в этой трагедии.

Фото: Виталий Кошелев, novostivolgograda.ru