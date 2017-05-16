День славянской письменности в Волгограде отметили концертом сводного хора

Концерт прошел в формате open air - на открытой площадке у здания «Царицынской оперы»

На ступенях театра разместился сводный хор артистов хора Волгоградской хоровой капеллы, «Царицынской оперы», Волгоградского музыкального театра, консерватории им. П.А. Серебрякова. В общей сложности накануне вечером звучало около 400 голосов. Их выступление проходило в сопровождении почти 100 музыкантов волгоградских учреждений культуры, а также соответствующего светового сопровождения.

Всего сводный музыкальный коллектив исполнил более 14 произведений: тропарь (гимн) святым Кириллу и Мефодию, «Славься» Глинки, «Катюшу», «С чего начинается Родина» , «День Победы», «Надежду», «Поклонимся великим тем годам», и другие.

Выбор произведений был обусловлен тематикой концерта — он был посвящен сразу двум датам: Дню славянской письменности и культуры и празднованию 75-летия Победы в Сталинградской битве.