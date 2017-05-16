27 мая в библиотеках Волгоградской области состоится акция «Библиодень»

Мероприятие посвящено Общероссийскому дню библиотек и Дню славянской письменности и культуры.

Библиотеки подготовили насыщенную событиями программу, и читателям, пришедшим в этот день в библиотеку, будет на что посмотреть. Главное, не приходите поздно — мероприятие в «Библиодень» проходят, в отличие от другой популярной акции «Библионочь», исключительно днем: с 10.00 до 18.00.

По сообщение регионального комитета культуры, в этом году акция «Библиодень» в Волгоградской областной библиотеке им. Горького пройдет под названием «Великое русское слово…». С 12.00 начнется беспроигрышная лотерея «Наши читатели – книг почитатели». Любителей русского языка ждет совместное заседание клуба «Русский язык.ru» и студенческого клуба ВолГУ «Русичи». Для любителей интеллектуальных игр предназначены квест «Из жизни библиотек и не только: региональная культура в интересных фактах» и интерактивная игра «История возникновения книги». Знатоков иностранных языков ждет презентация редких и ценных справочников и словарей на иностранных языках «Остров сокровищ».