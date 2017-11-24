Выходные у жителей Советского района начнутся без воды

Компания «Концессии водоснабжения» готовится к подключению технического водовода диаметром 700 мм в поселке Максима Горького. Специалистам предстоит провести комплекс мероприятий на водоочистных сооружениях.

В частности, остановить насосный агрегат № 2 на станции I подъема и насосные агрегаты №2 и 3 на станции III подъема, открыть вантузные задвижки на улицах Тимирязева, Сухова и Базисная, а также демонтировать участок существующего водовода и подключить новый.

В связи с этим, сообщают «Концессии водоснабжения», с 03:00 час. 25 ноября 2017 г. до 18:00 час. 26 ноября 2017 г. будет временно ограниченна подача ресурса по следующим адресам (ИА "НовостиВолгограда.ру" публикует полный перечень домов):

— ул. Платоновая; — ул. Ивовая; — ул. Тисовая; — ул. Крутенькая, дд. №2 – 26; — ул. Курочкина, дд. №2 – 76, 1 – 73; — ул. Сорочинская, дд. №32 – 35б; — пер. Волгоградский, дд. №3 – 15, 2 – 18; — ул. Садовая, дд. №1 – 19, 2 – 24; — ул. Мичурина, дд. №3 – 25, 4 – 32; — ул. Первомайская, дд. №2 – 38, 1а – 25; — ул. Комсомольская, дд. №1 – 1а, 2 – 30; — ул. Захарова, дд. №1 – 15, 2 – 14а; — ул. М. Горького, дд. №1а – 27, 2 – 10; — ул. Крымская, дд. №1 – 105, 2 — 106; — ул. Лесная; — ул. Степная, дд. №2 – 36, 1а – 37; — ул. Волгоградская, дд. №2 – 150, 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172; — ул. Октябрьская, дд. №2, 4, 6, 8; — ул. Деповская, дд. №1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; — ул. В. Терешковой, дд. №2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 38, 38/1, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 62а; — ул. Голубятникова, дд. №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; — ул. Слепова, дд. №1, 3, 4, 5, 6; — ул. Путейская, дд. №1 – 23, 2 – 10; — ул. Буденного, дд. №1 – 23, 2 – 14; — ул. Донская, дд. №3 – 27; — пер. Бирюзовый, дд. №2 – 12; — ул. Басаргинская, дд. №4 – 36, 1 – 25; — ул. Воронежская, дд. №2 – 42, 3 – 43; — ул. Казачья, дд. №1а – 9, 4 – 12; — ул. Лихая, дд. №2 – 10, 1а – 5; — ул. Портовская, дд. №1/1 – 19, 2 – 22.