Волгоградские НКО получат 85 млн рублей президентских грантов

По итогам второго конкурса президентских грантов за текущий год 67 некоммерческих организаций Волгоградской области получат в общей сложности около 85 млн рублей. Регион вошёл в четвёрку субъектов РФ, которым досталась наибольшая грантовая поддержка.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, проекты, финансирование которых обеспечат на федеральном уровне, в основном связаны с поддержкой материнства и детства, охраной окружающей среды и сбережением исторической памяти. Грантовые программы будут направлены на развитие гражданского общества и стимулирование работы общественных объединений.

Самый крупный грант в размере 8,9 млн рублей достался областному отделению всероссийской организации ветеранов: эти средства пойдут на реализацию проекта «Пароль Победы — Сталинград». «Волонтёры Победы» и поисковое объединение «Наследие» получат, соответственно, 2,9 млн и 2,6 млн рублей на проекты, также посвящённые Сталинградской битве.

Среди победителей конкурса, помимо прочих, оказался благотворительный фонд Елены Исинбаевой — он сможет направить 4,6 млн рублей на проведение всероссийского фестиваля уличного спорта. Другими получателями грантов станут региональные ТОСы, конно-спортивные клубы, семейные центры и фонды соцподдержки.