Волгоградские НКО получат 85 млн рублей президентских грантов
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, проекты, финансирование которых обеспечат на федеральном уровне, в основном связаны с поддержкой материнства и детства, охраной окружающей среды и сбережением исторической памяти. Грантовые программы будут направлены на развитие гражданского общества и стимулирование работы общественных объединений.
Самый крупный грант в размере 8,9 млн рублей достался областному отделению всероссийской организации ветеранов: эти средства пойдут на реализацию проекта «Пароль Победы — Сталинград». «Волонтёры Победы» и поисковое объединение «Наследие» получат, соответственно, 2,9 млн и 2,6 млн рублей на проекты, также посвящённые Сталинградской битве.
Среди победителей конкурса, помимо прочих, оказался благотворительный фонд Елены Исинбаевой — он сможет направить 4,6 млн рублей на проведение всероссийского фестиваля уличного спорта. Другими получателями грантов станут региональные ТОСы, конно-спортивные клубы, семейные центры и фонды соцподдержки.
Напомним, по данным Волгоградстата, некоммерческие организации Волгоградской области тратят на благотворительность и непосредственное оказание социальной помощи населению менее 7% своих расходов. При этом в большинстве своём подобные объединения извлекают из своей деятельности прибыль.
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