В волгоградских дворах устанавливают экономичные светильники

Как сообщает пресс-служба администрации Волгограда, сегодня подрядная организация начала установку металлических опор и светильников во дворе по ул. Чуйкова, 1. Конструкции выполнены из оцинкованной стали для защиты от коррозии, сами приборы - светодиодные, что позволяет сэкономить электроэнергию и гарантирует равномерное свечение.
- В ходе работ в 43 дворах будет установлено свыше 700 светильников и проложено порядка 17 километров воздушных и подземных электролиний, - цитирует пресс-служба мэрии руководителя службы эксплуатации МКП «Волгоградгорсвет» Виталия Комара.
Комплексное обновление дворов ведется с середины лета. В настоящее время восстановление внутриквартальных проездов и тротуаров во всех дворах полностью завершено, заканчивается установка малых архитектурных форм – детских площадок, урн, скамеек и ограждений.
Благодаря экономии денежных средств, сложившейся по результатам очередных конкурсных процедур, в дополнение к новым детским площадкам во дворах установят 37 спортивно-игровых комплексов. В некоторых дополнительно появится мягкое покрытие под детские площадки. Все работы планируется выполнить до конца этого года.
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