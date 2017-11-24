В волгоградских дворах устанавливают экономичные светильники

Более 700 объектов наружно освещения появятся до конца года на придомовых территориях. Этот «штрих» станет завершающим этапом реализации программы «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщает пресс-служба администрации Волгограда, сегодня подрядная организация начала установку металлических опор и светильников во дворе по ул. Чуйкова, 1. Конструкции выполнены из оцинкованной стали для защиты от коррозии, сами приборы - светодиодные, что позволяет сэкономить электроэнергию и гарантирует равномерное свечение.

- В ходе работ в 43 дворах будет установлено свыше 700 светильников и проложено порядка 17 километров воздушных и подземных электролиний, - цитирует пресс-служба мэрии руководителя службы эксплуатации МКП «Волгоградгорсвет» Виталия Комара.

Комплексное обновление дворов ведется с середины лета. В настоящее время восстановление внутриквартальных проездов и тротуаров во всех дворах полностью завершено, заканчивается установка малых архитектурных форм – детских площадок, урн, скамеек и ограждений.