В профилактической акции против СПИДа примут участие 4 тысячи волгоградцев

В Волгоградской области стартовали общественные и профилактические акции, приуроченные ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. В регионе состоятся более ста различных тематических мероприятий.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, в ежегодной всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» примут участие свыше четырёх тысяч человек. Мероприятие состоится в регионе уже в третий раз. В этом году акция стартовала в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете: представители областной системы здравоохранения встретились со студентами, рассказали им о мерах профилактики ВИЧ и об опыте борьбы с этим заболеванием в Волгоградской области. Активисты всероссийского движения «Волонтёры-медики» провели открытую лекцию, а учащиеся ВГСПУ получили возможность сдать бесплатные анонимные экспресс-анализы.

В рамках всероссийской акции запланированы такие мероприятия, как круглые столы, дискуссии, выступления социального театра, показы обучающих фильмов. На базе областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом будет организовано бесплатное медицинское консультирование для всех желающих.