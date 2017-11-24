В парке Дзержинского района заложили новую аллею из 70 лип и елей
Из них только специалистами районной коммунальной службы было высажено свыше 700 деревьев хвойных и лиственных пород. Если говорить о видовом составе, то оно разнообразно — это рябина, липа, ель, барбарис и многие другие породы деревьев. Их выбирали с учетом умения адаптироваться к местному климату. Также серьезно подходили к вопросу выбора места для посадок.
- Места для посадок подбирались с учетом существующих растений и наличия систем автоматического полива, - заверила представитель МБУ «ЖКХ Дзержинского района» Екатерина Ефремова.
В парке имени героев-летчиков, помимо активной высадки зеленых насаждений, проходит и общее благоустройство данной зоны отдыха: уже установлена спортивная площадка и устроен поливочный водопровод, благодаря которому и стала возможна массовая высадка деревьев.
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