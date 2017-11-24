Управляющую компанию оштрафовали за не предоставление порядка расчета услуг

Управляющая компания «Родничок» во время официально назначенной проверки Госжилнадзором не реагировал на требования предоставить отчетные документы.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области, данное ведомство приступило к проверке за соблюдением управляющей организации «Родничок» требований к порядку расчетов с ресурсоснабжающей организацией за поставленный коммунальный ресурс. Проходящая проверка была назначена приказом инспекции Госжилнадзора Волгоградской области.

Однако, несмотря на требование надзорного органа предоставить документы, руководство «Родничка» никак не отреагировало на это. В результате, необходимые для проведения проверки материалы и расчеты УК, в соответствии с полученным запросом в установленный срок так и не были представлены.

В итоге, проверка была приостановлена, а на «Родничок» составлен административный протокол. По информации Госжилнадзора, административная ответственность за воспрепятствование законной деятельности надзорного органа, повлекшее невозможность проведения проверки, предусмотрена частью 2 статьи 19.4.1 КоАП РФ.