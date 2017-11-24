Сотрудника мэрии Волгограда оштрафовали за нерасторопность

Мировой судья участка №118 в Волгоградской области оштрафовал на 7 тысяч рублей одного из сотрудников департамента муниципального имущества администрации Волгограда. Чиновник привлечён к ответственности за медлительность при рассмотрении заявлений.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе региональной прокуратуры, нарушение требований законодательства было выявлено в результате проведённой правоохранительным ведомством проверки. Оказалось, что чиновник, занимавшийся приёмом заявлений о предоставлении гражданам земельных участков без торгов, нарушал сроки рассмотрения документов.