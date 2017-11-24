Ремонт Второй Продольной продолжится в южных районах Волгограда

Вторая Продольная магистраль продолжит глобальное преображение в следующем году. Планируется, что дорожная техника отправится в южные районы для ремонта самых проблемных участков.

А пока водители оценивают новый асфальт в Тракторозаводском и Краснооктябрьском районах - накануне здесь завершилась реконструкция 7-километрового отрезка пути. Его торжественно открыли несколько часов назад сотрудники подрядной организации и представители администрации города.

Знак перевернут — «кирпич» сменяет надпись «движение открыто». Поток машин устремляется на ранее перекрытую проезжую часть: автомобили распределяются по трем полосам и набирают хорошую скорость.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Раньше водителям приходилось вилять из одного рядя в другой, объезжая ямы, а еще, в прямом смысле, плестись, чтобы не попасть колесом в выбоину.

- Я из Волжского. Давным-давно мне товарищи сказали, что ездить по Второй Продольной нельзя — запчасти оставить можно, в пробках простоять из-за постоянных аварий. Я как-то проехал — это ужас какой-то был. Вот сейчас еду по новому асфальту и думаю: как комфортно и хорошо, машина плавно идет. В общем, дорога нравится. Сергей Процанов, житель Волжского

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Всего на объекте было уложено более 15 тысяч квадратных метров дорожной «одежды». Из-за интенсивности движения ремонтным бригадам приходилось работать в ночное время.

- Работали по 14-15 часов в сутки. На отдельных участках было привлечено до 15 единиц техники и около 20 специалистов. Что касается технологий, то мы положили ЩМА — 20, везде практикуется ЩМА — 15, что обеспечит особую прочность пути. Старались для Волгограда и для волгоградцев. Алексей Воронцов, представитель подрядной организации

После торжественного открытия сотрудникам подрядной организации вручили грамоты главы администрации города в знак благодарности за добросовестный труд.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

- Расслабляться не стоит. В этом году мы привели в порядок основные магистрали Волгограда — Первую, Вторую и Третью Продольные магистрали, но у нас еще остались достаточно протяженные участки, которые требуют ремонта. В следующем году включаем их в план. Виталий Земцов, руководитель департамента городского хозяйства администрации Волгограда