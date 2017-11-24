Ремонт улицы Качинцев идет в круглосуточном режиме

Дорожники выстраивают график в соответствии с погодными условиями. Сейчас идет устройство выравнивающего слоя — объем работ выполнен на 50%, а в выходные специалисты приступят к укладке ЩМА.

Как сообщает пресс-служба администрации Волгограда, в общей сложности на объекте задействовано 18 единиц специализированной техники: 2 асфальтоукладчика, 6 катков, а также 10 самосвалов, которые подвозят на объект асфальтобетон.

Реконструкция ведется силами МБУ «Северное» - благодаря поддержке региона в этом году предприятие получило более 50 машин для ремонта и содержания дорог. Таким образом, в этом строительном сезоне муниципальное учреждение выполняет комплексное обновление городских магистралей наряду с крупными дорожными компаниями.

Восстановление проезда на улице Качинцев ведется на средства экономии, полученной по результатам проведения конкурсных процедур. Более 70 миллионов рублей дополнительного финансирования направлены на объекты, которые особенно требовали ремонта. В их числе улицы им. Титова, Таращанцев и Тарифная. Сейчас обновление полотна здесь завершено, рабочие приводят в порядок прилегающую территорию.