От «гусариков» до пиджака: все о выставке «Время. Город. Мода. 1917 год»

Блузки, шали, платья, аксессуары - эти и многие другие предметы, отражающие не просто моду, а сразу несколько эпох, волгоградцы могут увидеть на новой выставке, которая открылась сегодня в Мемориально-историческом музее при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Выставка погружает посетителей в атмосферу предреволюционного и советского Царицына-Сталинграда. На ней представлены более 150 экспонатов из фондов музея-заповедника «Сталинградская битва», Новониколаевского районного историко-краеведческого музея, а также частных коллекций. Это предметы одежды первой половины XX века, а также дополняющие их многочисленные аксессуары: сумочки, головные уборы, бижутерия. А атмосферу модной гардеробной создают старинная мебель, техника, фотографии модниц прежних лет и иллюстрации из модных журналов.

Но главное, конечно, это наряды - подобные можно увидеть сегодня разве что в исторических фильмах.

- Вот видите светло-коричневое, строгое на вид длинное платье? - говорит автор выставки «Время. Город. Мода. 1917 год», ведущий научный сотрудник музея-заповедника «Сталинградская битва» Елена Лепкова. - Это уникальное платье горожанки. Ему 120 лет, и оно из Новониколаевки.

Обращает на себя внимание и другой уникальный экспонат — нарядный жакет из шелковой тафты на корсете из китового уса. Он любезно предоставлен специально для выставки другом Мемориально-исторического музея, волгоградским коллекционером. Такие вещи в начале XX века, естественно, изготавливались по индивидуальному заказу, и это было дорогим удовольствием. Глядя на этот наряд, невольно представляешь себе хрупкую аристократку.

- Посмотрите, насколько сильно корсет стягивал талию, - рассказывает Елена Лепкова. - В 1900-е годы по модному требованию тех лет объем талии должен составлять 42-45 сантиметров. Для нас это нереальный размер, но начало XX века было временем небольших женщин — судя по сохранившимся нарядам, их рост составлял 1,55-1,60 метров.

Среди представленных на выставке костюмов есть и так называемые новоделы — то есть сшитые современными мастерами по образцам прошлых лет, но в основном в экспозиции демонстрируются оригиналы. Среди старинных предметов есть вещи, давно вышедшие из обихода, которые сейчас выглядят настоящей диковинкой. Например, муфта или женские сапожки-«гусарики».

- «Гусарики» — это праздничные кожаные цветные сапожки на каблуке и со шнуровкой впереди, - говорит Елена Лепкова. - Они появились в конце XIX века и их носили девушки и женщины из зажиточных семей.

Особую атмосферу на выставке создает ее оформление. Им занимался завкафедрой живописи, графики и художественного дизайна Волгоградского социально-педагогического университета Владимир Григорьев. Он давно сотрудничает с Мемориально-историческим музеем, но, по признанию художника, эта выставка концептуально была для него наиболее сложной.

- Как не парадоксально, но сложность в оформлении заключалась как раз в самих экспонатах - нужно было уйти от состояния магазина и торгового ряда, и показать не просто одежду, а смену эпох, - признался Владимир Григорьев. - Вот тогда и была придумана эта своеобразная красная молния, которая разделяет экспозиционный ряд на две части: «до революции» и «после».

Эта молния Октябрьской революции 1917 года разделила все российское общество и кардинально изменила бытовую сторону жизни в стране. В одежде это, например, выразилось в отказе от блеска и роскоши, изящных форм и линий. Черный кожаный пиджак, строгие платья и блузы - вот новая мода новой России.

- Приметой нового послереволюционного времени стала красная косынка, как символ освобождения женщин, - рассказывает Елена Лепкова. - Теперь косынку стали надвигать на лоб и завязывать на затылке, а не под подбородком.

Тенденции минимализма, четких линий и весьма скромного декора сохранились и в советской моде 30-х - начала 40-х годов. И, как предчувствие наступающей войны, в моду входит милитаристский стиль, который перестанет быть актуальным только после 1945 года.