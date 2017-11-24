Депутату Госдумы от Волгограда патриотические клипы важнее жизни подростка?

Жители Руднянского района Волгоградской области уже несколько лет пытаются добиться от властей решения вопроса с заброшенным детским лагерем «Дружба». Недавно они попросили о помощи депутата Госдумы Анны Кувычко — однако ответа так до сих пор и не получили.

В редакцию ИА «НовостиВолгограда.ру» обратился Николай Дроботов, пенсионер из Руднянского района. Он рассказал, что попытался привлечь внимание депутата Госдумы к ситуации вокруг полуразрушенного лагеря «Дружба», на территории которого недавно погиб 17-летний подросток.

По словам пенсионера, ещё в 2010 году детский лагерь «Дружба» передали в частную собственность. Местные профсоюзные активисты уверены, что при заключении сделки не обошлось без нарушений закона. «Думали срубить лёгких денег», — поясняет Николай Дроботов, рассказывая о перипетиях, в результате которых объект оказался в руках нового владельца.

Некоторое время территория бывшего детского лагеря поддерживалась в относительном порядке: там в разное время размещали то погорельцев, то беженцев из восточных регионов Украины. Примерно до 2015 года «Дружба» охранялась, однако недавно новые собственники совершенно перестали заботиться о состоянии лагеря. Комплекс зданий остался без присмотра и вскоре обветшал. «Набеги» вандалов стали здесь обычным явлением. Сейчас остатки детского учреждения выглядят удручающе: обшарпанные здания с пустыми окнами, повсюду мусор и сухие ветки.

Николай Дроботов уже направлял обращение по поводу упадка и разграбления «Дружбы» в администрацию Волгоградской области. Пенсионер просил взять ситуацию на контроль. Однако бдительные чиновники сначала перенаправили запрос в областной комитет по делам молодёжи, а оттуда его передали в прокуратуру, чьи сотрудники резюмировали: «основания для принятия мер прокурорского реагирования отсутствуют».

— Глава района всё видит, но ничего сделать не может. А в прокуратуре мне заявили, что лагерь передали в частные руки на законных основаниях, — говорит Николай Дроботов.

Когда на районном и региональном уровне обращения пенсионера проигнорировали, он решил добиваться реакции в более высоких кругах власти — и написал недавно избранному депутату Госдумы от Волгоградской области Анне Кувычко. Николай Дроботов подчёркивает, что заручился поддержкой сорока местных жителей, одобривших его инициативу, и подавал обращение с ведома главы района.

«Проблема, с которой мы к Вам обращаемся, имеет непосредственное отношение к Вашей нынешней работе в комитете ГД по вопросам семьи, женщин и детей, и к Вашей прежней работе в должности председателя комитета молодёжной политики Волгоградской областной Думы», — говорится в тексте документа (копия имеется в распоряжении редакции). — «Учитывая социальную значимость утраты детских оздоровительных лагерей, в рамках мониторинга летней оздоровительной кампании-2017 просим Вас взять на контроль обстановку, сложившуюся вокруг ДОЛ «Дружба». Также мы бы хотели получить ответ по этому вопросу от других депутатов, за которых голосовали на выборах в Госдуму ровно год назад».

По словам Николая Дроботова, обращение было доставлено и зарегистрировано, ему присвоили входящий номер. Однако более чем за два месяца, которые прошли с этого момента, никакой реакции на документ со стороны Анны Кувычко так и не последовало.

Между тем недавно на территории бывшего детского лагеря, который стоит без охраны и постепенно разрушается, произошёл несчастный случай. 17-летний подросток погиб, когда пытался срезать электрический кабель в трансформаторе.

Сам лагерь обесточен, но линия электропередач тянется дальше. Километрах в двух от «Дружбы» находится ферма, и она питается от трансформаторной будки, которая стоит на территории лагеря. Местные ребята полезли в этот трансформатор: видно, хотели срезать кабель на продажу. Наверное, физику не учили. Я был на том месте: от парня почти ничего не осталось, один кроссовок лежал. А если бы депутат Кувычко дала моему обращению движение, то, может быть, человек был бы жив...Николай Дроботов, житель Волгоградской области

В то время, когда в Руднянском районе погибал по нелепой случайности 17-летний подросток, а обращение от Николая Дроботова по поводу ситуации с «Дружбой» второй месяц пылилось в депутатских «закромах», Анна Кувычко, очевидно, была слишком занята. Она записывала с волгоградскими кадетами видеоклип, из-за которого в результате разгорелся международный скандал. Это вызывает у пенсионера особое недоумение.

— Когда я узнал об этом клипе, то был слегка ошарашен. Я и сам человек патриотично настроенный, но выходит, что у депутата, которого мы избирали, есть время на клип и нет времени рассмотреть наше обращение. Из-за ситуации с «Дружбой» произошла трагедия, погиб человек, но Анна Кувычко в это время была занята более важными государственными делами, — с горечью отмечает Николай Дроботов.

По закону, напоминает пенсионер, ответ на подобный запрос нужно было предоставить в течение месяца. Но теперь, видимо, вся надежда на то, что помощники депутата всё-таки откопают обращение от жителей Руднянского района среди десятков таких же непрочитанных заявлений.