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Депутату Госдумы от Волгограда патриотические клипы важнее жизни подростка?
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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Сообщение отправлено.
2017 11 17 13 55 04

Депутату Госдумы от Волгограда патриотические клипы важнее жизни подростка?

Сегодня, 17:10ОбществоНикита ДробныФото: Youtube.com\Герои Рядом/ фрагмент клипа "Депутат Анна Кувычко и волгоградские кадеты"
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