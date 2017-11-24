1 копейка за несколько ведер воды: что знают экскурсоводы Волгограда?

Волгоградские экскурсоводы продолжают повышать профессиональный уровень. Накануне они посетили Музей городского водоканала, расположенный на территории знаменитой Царицынской водокачки.

Как сообщает Агентство развития туризма Волгоградской области, сотрудники музея подготовили для участников эксклюзивную информацию: рассказали не растиражированные факты из истории создания водоканала, показали уникальные архивные документы и фотографии и даже посчитали, сколько ведер воды можно было купить на одну копейку.

Подробно остановились и на периоде восстановления водопровода после Сталинградской битвы. Уже в мае 1943 года рабочие водоканала смогли запустить водопровод в работу в разрушенном Сталинграде, а до этого уберечь хлорное хозяйство от взрыва.

Этот выезд гидов стал пятнадцатым в цикле мастер-классов. Ранее группы посетили Туристско-информационный центр Волгоградской области, музей-заповедник «Сталинградская битва», Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, Государственный архив Волгоградской области, учебные заведения, исторический центр города-героя. В общей сложности обучение прошли около 100 сотрудников туристической сферы, 23 из которых отправились в музей водоканала.