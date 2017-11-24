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1 копейка за несколько ведер воды: что знают экскурсоводы Волгограда?
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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1 копейка за несколько ведер воды: что знают экскурсоводы Волгограда?

Сегодня, 14:25ОбществоМарина СабадашФото: excursion-volgograd_ru
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