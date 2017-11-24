1 копейка за несколько ведер воды: что знают экскурсоводы Волгограда?
Как сообщает Агентство развития туризма Волгоградской области, сотрудники музея подготовили для участников эксклюзивную информацию: рассказали не растиражированные факты из истории создания водоканала, показали уникальные архивные документы и фотографии и даже посчитали, сколько ведер воды можно было купить на одну копейку.
Подробно остановились и на периоде восстановления водопровода после Сталинградской битвы. Уже в мае 1943 года рабочие водоканала смогли запустить водопровод в работу в разрушенном Сталинграде, а до этого уберечь хлорное хозяйство от взрыва.
Этот выезд гидов стал пятнадцатым в цикле мастер-классов. Ранее группы посетили Туристско-информационный центр Волгоградской области, музей-заповедник «Сталинградская битва», Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, Государственный архив Волгоградской области, учебные заведения, исторический центр города-героя. В общей сложности обучение прошли около 100 сотрудников туристической сферы, 23 из которых отправились в музей водоканала.
Проект «Мастер-классы для экскурсоводов» реализуется с 2016 года. Он направлен на повышение профессионального мастерства и качества обслуживания туристов.
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