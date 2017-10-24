В Волгоградской области открылся сезон охоты на фазана
Охота на этот вид пернатой дичи одна из популярных в регионе. Октябрь-ноябрь – лучшее время для нее, когда птицы начинают выходить из зарослей на открытую местность в поисках пищи.
По информации пресс-службы комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, на сегодняшний день на территории региона насчитывается более 13 тысяч особей фазана.
В облкомприроды напоминают, что каждый, кто отправится за фазаном, должен иметь при себе охотничий билет, разрешения на добычу охотничьих ресурсов и на хранение и ношение оружия, а также путевку.
Когда срок действия разрешения завершится, охотник в течение 20 календарных дней обязан заполнить и направить сведения о добытых охотничьих ресурсах по месту получения разрешения. В противном случае предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ – «Нарушение правил охоты».
+7 937 708 14 50