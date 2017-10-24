Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Авто
Спецпроекты
В Волгограде открылась еще одна спортивная площадка от фонда Елены Исинбаевой
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Dsc 4676

В Волгограде открылась еще одна спортивная площадка от фонда Елены Исинбаевой

Сегодня, 16:59ОбществоНикита ДробныФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
Читайте
также
Житель Волгоградской области собрался построить мечеть на огороде
Референдум по волгоградскому времени подготовят оперативно, но без спешки
Андрей Бочаров с семьей погрузится в историю в мультимедийном музее