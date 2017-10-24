В Волгограде открылась еще одна спортивная площадка от фонда Елены Исинбаевой
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», на церемонии открытия площадки присутствовали сама двукратная олимпийская чемпионка, глава Волгограда Андрей Косолапов, спортсмены, общественники, представители областного комитета образования, а также крупной российской компании, выступившей спонсором этого проекта вместе с фондом Елены Исинбаевой.
Строительство началось ещё в марте, и всё это время воспитанники школы-интерната увлечённо за ним следили. Теперь у более чем 120 детей-инвалидов, обучающихся в образовательном учреждении, появилась возможность опробовать площадку на практике. Площадка представляет собой многофункциональный спортивный комплекс для игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол.
Выступая на церемонии открытия, Андрей Косолапов отметил, что Волгоград считается одним из самых спортивных городов России, поэтому появление новых объектов, где дети смогут тренироваться и с юных лет приобщаться к здоровому образу жизни, лишь укрепляет славу областного центра на международной арене. Директор школы-интерната Ирина Гайтукаева подчеркнула, что теперь воспитанники учреждения смогут не только в полной мере выполнять образовательную программу по физкультуре, но и участвовать в соревнованиях благодаря качественному современному инвентарю.
– Мне безумно приятно видеть результат нашей работы. Он действительно оправдывает все наши ожидания и надежды. Мы очень верим, что эта площадка вам будет полезна, поскольку у вас появилась возможность развиваться не только умственно, но и физически. Все мы знаем, что в здоровом теле – здоровый дух. Поэтому берегите себя, развивайтесь, занимайтесь, играйте, соревнуйтесь, – обратилась к детям Елена Исинбаева. – Очень надеюсь, что наш проект будет по-настоящему грандиозным, и мы построим ещё площадок сто!
Стоит отметить, что открывшаяся сегодня площадка - уже вторая по счёту в Волгограде и четвёртая – в области, построенная в рамках проекта, который реализует благотворительный фонд Елены Исинбаевой совместно с крупной российской компанией. Всего же в России 11 подобных площадок, адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья. В скором времени они также появятся в Красноярске и Нижнем Новгороде.
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