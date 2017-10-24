В Волгограде открылась еще одна спортивная площадка от фонда Елены Исинбаевой

Сегодня в Ворошиловском районе Волгограда состоялось торжественное открытие спортивной площадки, построенной при поддержке благотворительного фонда Елены Исинбаевой. Она появилась в школе-интернате №1 и адаптирована для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», на церемонии открытия площадки присутствовали сама двукратная олимпийская чемпионка, глава Волгограда Андрей Косолапов, спортсмены, общественники, представители областного комитета образования, а также крупной российской компании, выступившей спонсором этого проекта вместе с фондом Елены Исинбаевой.

Строительство началось ещё в марте, и всё это время воспитанники школы-интерната увлечённо за ним следили. Теперь у более чем 120 детей-инвалидов, обучающихся в образовательном учреждении, появилась возможность опробовать площадку на практике. Площадка представляет собой многофункциональный спортивный комплекс для игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол.

Выступая на церемонии открытия, Андрей Косолапов отметил, что Волгоград считается одним из самых спортивных городов России, поэтому появление новых объектов, где дети смогут тренироваться и с юных лет приобщаться к здоровому образу жизни, лишь укрепляет славу областного центра на международной арене. Директор школы-интерната Ирина Гайтукаева подчеркнула, что теперь воспитанники учреждения смогут не только в полной мере выполнять образовательную программу по физкультуре, но и участвовать в соревнованиях благодаря качественному современному инвентарю.

– Мне безумно приятно видеть результат нашей работы. Он действительно оправдывает все наши ожидания и надежды. Мы очень верим, что эта площадка вам будет полезна, поскольку у вас появилась возможность развиваться не только умственно, но и физически. Все мы знаем, что в здоровом теле – здоровый дух. Поэтому берегите себя, развивайтесь, занимайтесь, играйте, соревнуйтесь, – обратилась к детям Елена Исинбаева. – Очень надеюсь, что наш проект будет по-настоящему грандиозным, и мы построим ещё площадок сто!