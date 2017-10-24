В районном музее Ленинска просят земляков помочь в формировании экспозиции

В музее будут рады любым вещам с «историей», даже не представляющим материальной ценности для их нынешних владельцев.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Ленинского района, сотрудники музея обратились к жителям района с призывом поспособствовать пополнению музейных фондов и тем самым помочь в сохранении истории для своих потомков.

Музей с удовольствием примет в дар как вещи и предметы времен Великой Отечественной войны - документы, фотографии из семейных архивов, наградные удостоверения, бережно передающиеся из поколения в поколение, так и не связанные с военной тематикой предметы. Сотрудники учреждения будут рады любой старинной вещи, фотографии, документу, не представляющим материальной ценности, но имеющим колоссальное значение как память о прошедшем времени.