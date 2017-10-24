В районном музее Ленинска просят земляков помочь в формировании экспозиции
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Ленинского района, сотрудники музея обратились к жителям района с призывом поспособствовать пополнению музейных фондов и тем самым помочь в сохранении истории для своих потомков.
Музей с удовольствием примет в дар как вещи и предметы времен Великой Отечественной войны - документы, фотографии из семейных архивов, наградные удостоверения, бережно передающиеся из поколения в поколение, так и не связанные с военной тематикой предметы. Сотрудники учреждения будут рады любой старинной вещи, фотографии, документу, не представляющим материальной ценности, но имеющим колоссальное значение как память о прошедшем времени.
- Не торопитесь выбрасывать ненужные вещи — мы с радостью примем их в музей, - говорит методист и хранитель Ленинского районного музея Наталья Голова. - Обретя новую жизнь, они могут стать настоящим музейным экспонатом. Пройдет еще с десяток лет и те предметы, которые когда-то были принесены вами в музей, расскажут нашим потомкам о том, как жили люди в прошлом. А ваши имена, навечно вписанные в список дарителей музея, станут отдельной историей о людях, внесших значительный вклад в сохранение культурного наследия нашей страны. Проявите понимание и щедрость. Музей с готовностью и благодарностью примет от вас любой дар.
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