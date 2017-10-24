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В отдаленном хуторе региона открылся храм Покрова Пресвятой Богородицы
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В отдаленном хуторе региона открылся храм Покрова Пресвятой Богородицы

Сегодня, 09:54ОбществоНаталья ЖурбинаФото: oktjabrskij.volgograd.ru
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