В отдаленном хуторе региона открылся храм Покрова Пресвятой Богородицы

Финансирование строительства церкви полностью взяли на себя станичное казачье общество, атаман СКО «Придонское» Федор Андреевич Серебряков и другие благотворители и помощники. В знак благодарности за труды по возведению церкви священнослужители вручили благотворителям памятные иконы.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Октябрьского района, решение о строительстве храма в хуторе Шебалино было принято в 2016 году на сходе казаков. Благое дело было поддержано и благословлено епископом Калачевским Иоанном.

Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp и Viber информационного агентства «НовостиВолгограда.ру»! Мы ждем ваших комментариев и новостей. Присылайте свои фото и видеоматериалы. Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.

+7 937 708 14 50