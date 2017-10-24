В Мемориально-историческом музее революцию рассмотрят со всех сторон

25 октября в Мемориально-историческом музее Волгограда пройдет под знаком 100-летия Октябрьской революции.

В этот день в музее откроется выставка «Год великих потрясений» и пройдет круглый стол «Чему учит история». Оба проекта — и выставочный, и дискуссионный — организованы при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества и посвящены 100-летию революционных событий в России 1917 года.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу музея-панорамы «Сталинградская битва», в состав который входит мемориально-исторический музей, в новой экспозиции «Год великих потрясений» будут представлены нормативные, делопроизводственные документы, фотографии, периодическая печать, воспоминания участников революционных событий в Царицыне. Все экспонируемые документы рассказывают о причинах, процессе развития революционной ситуации в 1917 году, последствиях смены власти и формы государственного устройства, а также о ключевых действующих лицах событий 1917 года в Царицыне. Выставка будет работать до 20 декабря.