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В Калаче на 40-й день со дня гибели вспоминали Софью Четвертнову
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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В Калаче на 40-й день со дня гибели вспоминали Софью Четвертнову

Сегодня, 16:05ОбществоФото: Лариса Селянинова
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