В Калаче на 40-й день со дня гибели вспоминали Софью Четвертнову
Всего лишь за несколько дней ее имя узнали волонтеры по всей стране, несколько десятков добровольцев практически в круглосуточном режиме помогали правоохранителям осуществлять поисковые мероприятия. Но, к сожалению, все усилия оказались тщетными. После задержания ее убийцы - местного жителя «дяди Паши» - выяснилось, что он задушил ребенка еще в день исчезновения - 15 сентября.
Сегодня за поминальным столом в одном из кафе Калача-на-Дону собрались родители, родственники и соседи девочки, а также волонтеры - в общей сложности около 60 человек.
По признанию волонтеров, принимавших участие в мероприятии, беда, как это часто бывает, объединила сотни неравнодушных людей.
Выяснилось, что у родителей не осталось средств для оплаты поминальных мероприятий, и все расходы взяла на себя крестная Софьи, которой пришлось для этого взять кредит.
Те, кто знал девочку, делились историями из раннего детства ребенка, а волонтеры вспоминали, как до последнего хранили надежду найти девочку живой, объявляли «режим тишины», чтобы возможный похититель освободил ребенка. Во время этих рассказов не всем удавалось сдерживать слезы.
После кафе участники поминальных мероприятий отправились на кладбище, чтобы положить цветы на могилу маленькой Софьи.
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