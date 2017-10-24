В Калаче на 40-й день со дня гибели вспоминали Софью Четвертнову

24 октября исполнилось ровно 40 дней с того момента, как в Калаче пропала 5-летняя Софья.

Всего лишь за несколько дней ее имя узнали волонтеры по всей стране, несколько десятков добровольцев практически в круглосуточном режиме помогали правоохранителям осуществлять поисковые мероприятия. Но, к сожалению, все усилия оказались тщетными. После задержания ее убийцы - местного жителя «дяди Паши» - выяснилось, что он задушил ребенка еще в день исчезновения - 15 сентября.

Сегодня за поминальным столом в одном из кафе Калача-на-Дону собрались родители, родственники и соседи девочки, а также волонтеры - в общей сложности около 60 человек.

По признанию волонтеров, принимавших участие в мероприятии, беда, как это часто бывает, объединила сотни неравнодушных людей.

Выяснилось, что у родителей не осталось средств для оплаты поминальных мероприятий, и все расходы взяла на себя крестная Софьи, которой пришлось для этого взять кредит.

Те, кто знал девочку, делились историями из раннего детства ребенка, а волонтеры вспоминали, как до последнего хранили надежду найти девочку живой, объявляли «режим тишины», чтобы возможный похититель освободил ребенка. Во время этих рассказов не всем удавалось сдерживать слезы.