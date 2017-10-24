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Спасатели на воде готовы к работе в зимних условиях
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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Спасатели на воде готовы к работе в зимних условиях

Сегодня, 14:04ОбществоНаталья ЖурбинаФото: Zyuzinomedia.ru
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