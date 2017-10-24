Спасатели на воде готовы к работе в зимних условиях
Сегодня, 14:04ОбществоНаталья ЖурбинаФото: Zyuzinomedia.ru
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Областные поисково-спасательных подразделения аварийно-спасательной службы прошли проверку готовности к работе на водоемах зимой.
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения, проверки, которые прошли в Дубовском и двух Волжских подразделениях показали, что спасатели обеспечены автомобильным и водным транспортом, специальным снаряжением, оборудованием и инвентарем. В этом году на вооружении службы появилось два новых катера «Neman-500 DCM».
Зимой на страже безопасности волгоградцев на воде находится 18 поисково-спасательных подразделений и поисково-спасательный отряд службы спасения Волгоградской области. В общей сложности это 274 человека, на вооружении которых 71 единица спецтехники.
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