Спасатели на воде готовы к работе в зимних условиях

Областные поисково-спасательных подразделения аварийно-спасательной службы прошли проверку готовности к работе на водоемах зимой.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения, проверки, которые прошли в Дубовском и двух Волжских подразделениях показали, что спасатели обеспечены автомобильным и водным транспортом, специальным снаряжением, оборудованием и инвентарем. В этом году на вооружении службы появилось два новых катера «Neman-500 DCM».