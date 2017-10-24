Пять туристических проектов региона вошли в финал премии «Маршрут года-2017»
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета культуры, попасть в финал федерального мероприятия было непросто. Судите сами — участие в отборе приняли 292 проекта из 51 региона страны, из них финалистами стали 205 проектов, от Волгоградской области в финал вышли пять из девяти заявленных.
Это военно-исторический маршрут «Память, которая с нами!», велосипедный маршрут «Два колеса, три эпохи», гастрономический путеводитель Агентства развития туризма «Вкусный город», проект «Туристско-информационный центр Волгоградской области», а также студенческий маршрут «Нижневолжская мозаика for ASIA Friendly».
Заключительный этап премии состоится 1 и 2 ноября этого года в Казани. По результатам конкурса регионам-участникам будут присвоены баллы. Впоследствии они станут частью Рейтинга регионов по итогам всероссийской туристской премии «Маршрут года-2017 года».
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