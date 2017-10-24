Пять туристических проектов региона вошли в финал премии «Маршрут года-2017»

В финал всероссийской туристской премии «Маршрут года–2017» вошли 5 ярких и креативных туристических проекта Волгоградской области.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета культуры, попасть в финал федерального мероприятия было непросто. Судите сами — участие в отборе приняли 292 проекта из 51 региона страны, из них финалистами стали 205 проектов, от Волгоградской области в финал вышли пять из девяти заявленных.